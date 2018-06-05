‏برلماني يتقدم بمشروع قانون لتنظيم شبكات التواصل الاجتماعي ‏‏(صور) ‏

تقدم النائب بسام فليفل، عضو مجلس النواب لرئيس مجلس النواب، الدكتور ‏علي عبد العال، بمشروع قانون لتنظيم شبكات التواصل الاجتماعي، داخل ‏مصر فقط، ويحتوي مشروع القانون على 6 مواد ‏أساسية.‏



وجاء في المادة الأولى أن يلتزم مقدمو خدمات الإنترنت والتابعون لها ‏بإنشاء شبكات التواصل الاجتماعي داخل جمهورية مصر العربية وذلك ‏من خلال الإمكانيات الفنية المتاحة لها وبالتنسيق مع الجهاز القومي ‏للاتصالات والمادة الثانية "تنشأ بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لجنة ‏تتولى الإشراف والمراجعة والرقابة على مقدمي خدمات الإنترنت في ‏مصر "وتشمل المادة الثالثة أنه لا يسمح بإنشاء حسابات على شبكة ‏التواصل الاجتماعي إلا من خلال بطاقة الرقم القومي وعلى ألا يقل سن ‏المستخدم عن 18 عاما".‏



كما جاء في المادة الرابعة: "لجهات التحقيق المختصة متى قامت أدلة ‏على قيام حسبات على شبكة التواصل الاجتماعي أو مواقع تضر الأمن ‏القومي المصري أو تنتهك الحرية الخاصة للمواطنين أن تامر بحجبها من ‏خلال العرض على المحكمة المختصة"، والمادة الخامسة: "يعاقب ‏بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا ‏تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من إنشاء حساب وهمي ‏على شبكة المعلومات أو دخل عمدًا على موقع أو حساب ينتهك حرمة ‏وخصوصية الحياة الخاصة للغير".‏



كما جاء بالمادة السادسة: "ينشر بهذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل ‏به من اليوم التالي لتاريخ نشره ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويعمل به ‏كقانون من قوانينها".‏