اليوم.. الاحتفال باليوم العالمي بالبيئة بالتغلب على تلوث البلاستيك

تشارك وزارة البيئة العالم الإحتفال باليوم العالمي للبيئة 2018 الذى يقام هذا العالم تحت شعار " التغلب على التلوث بالبلاستيك".



وتنظم الوزارة اليوم الثلاثاء إحتفالية للمشاركة في فعاليات هذا اليوم بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية "سيداري"، وذلك بحضور الدكتور خالد فهمى وزير البيئة والأستاذ محمد شهاب عبد الوهاب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والدكتورة نادية مكرم عبيد الرئيس التنفيذى لسيدارى والسيد لوك رويتر ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والسيد السفير إيفان سوركوس ممثل الإتحاد الأوروبي وعدد من قيادات وزارة البيئة ومجموعة من الخبراء والمتخصصين في العمل البيئى.



يتضمن الإحتفال تنظيم مؤتمرًا صحفيًا لعرض جهود وزارة البيئة للحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية، حيث عملت الوزارة خلال الفترة الماضية على توعية المجتمع المصري بأضرار إستخدام تلك الأكياس على البيئة وذلك بإطلاق مبادرة وطنية للحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية أحادية الإستخدام بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية "سيداري" وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة دعت من خلالها إلى إستخدام بدائل أخرى صديقة للبيئة أكثر أمنًا على الصحة وعلى البيئة مثل الأكياس الورقية والأكياس متعددة الإستخدام والأكياس القابلة للتحلل باعتبارها بدائل مستدامة وصديقة للبيئة وقد تم توزيع عدد من الأكياس الصديقة للبيئة على عدد من النوادي المصرية .



وتشمل إحتفالية الوزارة أيضا عرض عدد من الأفلام الوثائقية حول جهود الوزارة في الحفاظ على البيئة والحد من إستخدام الأكياس البلاستيك بالإضافة إلى عرض فيديو كليب عن يوم البيئة العالمي وفيلما تسجيليا عن التنوع البيولوجي بعنوان " واحات الأمل "، كما سيتم عرض قصص نجاح حول مساهمة مشروع "التحكم في التلوث الصناعى" في إستخدام المخلفات كوقود بديل في صناعة الأسمنت، وسيتم خلال الإحتفال تكريم عدد من الشخصيات التى لها دورًا بارزًا في العمل البيئى.