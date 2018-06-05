تعرف علي أفضل فنادق مدينة بولو التركية





1- فندق كاربالاس سيتي:

وهو من الفنادق التي تقع في قلب مدينة بولو التركية ويقع على مقربة من جامعة أبانت وحمام تركي تاباكلار وذلك الفندق يتميز بالكثير من المميزات والتي من بينها أنه متوفر به بركة مائية داخلية وأيضا نادي رياضي كما يتم تقديم الفطور وخدمة الواي فاي داخل الفندي مجاني، كما ان جميع غرف الفندق كبيرة الحجم وتتميز بالراحة للعملاء.



2- فندق أبانت كورودام:

واهم ما يميز ذلك الفندق أنه مبني على الجبال وعلى بعد 9 كيلو متر فقط من متحف بولو ومسجد كادي، كما يضم الفندق بداخله مطعم وكافيهات مميزة للجميع كما يوفر الكثير من الأشياء المجانية للنزلاء من وجبة الإفطار والمواقف المجانية للسيارات وخدمة الواي فاي وداخل الغرف يوجد الكثير من المميزات للعميل والتي من بينها المناشف والأغطية الفاخرة ومجفف الشعر والغرف كبيرة وبها أجهزة تلفاز وجميع الفنوات الفضائية.



3- فندق سويلو:

والذي يوجد داخل المدينة أيضا ويقع على مقربة من مسجد كادي والجامعة وذلك الفندق من الفنادق المتميزة جدا داخل المدينة ومتوفر به مركز خاص باللياقة البدنية وكل من الاستراحات وبار بالإضافة إلى الكثير من الخدمات الأخرى ويعمل على تقديم وجبة الإفطار المجانية وخدمة الواي فاي لجميع النزلاء، كما يوجد في داخله غرفة للسونا وغرفة خاصة بالاجتماعات وداخل الغرف الواسعة في الفندق يتوفر الكثير من الخدمات والتي من بينها الميني بار وأله لصنع القهوة والمياة المعدنية المجانية لجميع الضيوف.



4- فندق جاردن ترمال:

وهو من الفنادق المتميزة جدا والذي يقع في كاراكاسو وهذا إلى جانب القدرة على الاستمتاع بحمام من ماء الينابيع في ذلك الفندق ومتوفر به خدمة الواي فاي المجاني ووجبة الإفطار أيضا.



5- فندق ماتيسلار كوناجي بوتيك:

والذي يقع في قلب مدينة بولو ويتم الذهاب إليه مشيا على الأقدام في مدة 10 دقائق فقط من مسجد كادي في المدينة، واهم مميزات ذلك الفندق أنه يعمل على توفير الغرف لمدة 24 ساعة للجميع كما أن مكتب الاستقبال الخاص به متوفر على مدار 24 ساعة ومتوفر أيضا وجبة إفطار للنزلاء شاملة مع خدمة الواي فاي في المناطق العامة الغرف الخاصة بالفندق مريحة جدا للعملاء كما يتوفر بها مجفف للشعر وأيضا زجاجات مياه معدنية مجانية.



6- منتجع غزال:

والذي يعد واحد من بين اجمل المنتجعات والفنادق التي توجد داخل مدينة بولو، وهو يقع في قلب غابات البلوط ويتم الذهاب إلى الفندق في حوالي 15 دقيقة فقط من قلب مدينة بولو بالسيارة، والفندق به الكثير من المميزات الخاصة بالنزلاء لتوفير أقصى رفاهية لهم ولكن قد يجد الجميع عيب به وهو أن الفندق بعيد عن جميع الخدمات داخل المدينة.



7- فندق ريماي:

وهو فندق تعمل احدى العائلات التركية على إدارته وهو من الفنادق الهادئة جدا داخل المدينة، وهو من الفنادق القريبة جدا من الخدمات فهو قريب من وسط مدينة بولو، وغرف الفندق دائما ما ستجدها نظيفة ومرتبه للنزلاء.

