ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مصطفى فتحي يجبر الزمالك على التمسك بـ"إبراهيم"

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 02:24 م
مصطفى فتحي يجبر الزمالك على التمسك بـإبراهيم
مصطفى فتحي
طباعة
هاني عصام
 

أجبر  مصطفى فتحي صانع ألعاب التعاون السعودي إدارة نادي الزمالك على التمسك بمحمد إبراهيم لاعب الفريق رغم طلبه الرحيل.

 

ويرى مجلس الزمالك أن محمد إبراهيد يعتبر بديلًا استراتيجيًا لمصطفى فتحي صانع الألعاب بسبب عدم قدرة الأخير على تحمل ضغط المباريات والإصابات العديدة وإكمال اللقاءات لنهايتها.

 

ويبحث الزمالك تجهيز محمد إبراهيم ليكون بديلًا لمصطفى فتحي في ظل غياب أيمن حفني لفترات طويلة خلال الموسم الماضي للإصابة.

 

المزيد عن: مصطفى فتحي محمد ابراهيم الزمالك اخبار الزمالك اليوم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
روسيا - أساسي
-
x
18:00
-
تركيا - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/5/2018 3:00:07 PM