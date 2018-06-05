مصطفى فتحي يجبر الزمالك على التمسك بـ"إبراهيم"

أجبر مصطفى فتحي صانع ألعاب التعاون السعودي إدارة نادي الزمالك على التمسك بمحمد إبراهيم لاعب الفريق رغم طلبه الرحيل.

ويرى مجلس الزمالك أن محمد إبراهيد يعتبر بديلًا استراتيجيًا لمصطفى فتحي صانع الألعاب بسبب عدم قدرة الأخير على تحمل ضغط المباريات والإصابات العديدة وإكمال اللقاءات لنهايتها.

ويبحث الزمالك تجهيز محمد إبراهيم ليكون بديلًا لمصطفى فتحي في ظل غياب أيمن حفني لفترات طويلة خلال الموسم الماضي للإصابة.