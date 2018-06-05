عمرو عبد الحميد يقدم تغطية خاصة من ملاعب كأس العالم بروسيا بدءا من الجمعة





وتقدم قناة "TeN" بتغطية خاصة للمونديال العالمي "روسيا 2018"، بحلقات وتغطية خاصة من روسيا، بعنوان "هنا روسيا" في برنامج "رأي عام"، بدءا من الجمعة المقبل 8 يونيو وخلال فعاليات المونديال.



ويقوم الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامجه "رأي عام" تحت عنوان "هنا روسيا" بجولة تفصيلية قبل انطلاق الحدث العالمي في 4 مدن روسية رئيسية هي يكاترينبورج وسان بطرسبورج وفولجوجراد، وموسكو حيث سيلعب المنتخب السعودي مباراة الافتتاح على ملعب لوجنيكي، الذي يقدم الإعلامي عمرو عبدالحميد لقاءات حصرية داخله والوقوف على مدى استعداده وكذلك ملاعب مباريات منتخب مصر الثلاثة في استاد يكاترينبورج أرينا حيث مباراة مصر مع أوروجواي، واستاد كريستوفسكي حيث مباراة مصر مع المنتخب الروسي، واستاد فولجوجوراد أرينا حيث يلتقي الأشقاء مصر والسعودية، يلتقي خلالها بالمسؤولين عن الملاعب والمعلقين الرياضيين والخبراء وكذلك المواطنين الروس في الشوارع.





كما سينقل أجواء هذا الحدث الاستثنائي خلال أيام المونديال، خاصة وأن هذه هي المرة الأولى، التي يشهد فيها كأس العالم مشاركة 4 منتخبات عربية هي مصر وتونس والمغرب من أفريقيا والسعودية من آسيا.





كما تخصص القناة برنامج "TeN sport" لاستعرض حكايات مصر في المونديال بعد 28 عامًا من الغياب، حيث يستضيف البرنامج عددًا من النجوم الذين شاركوا مع مصر في مونديال 90 في إيطاليا، بالإضافة إلى عدد من كبار اللاعبين والنقاد الرياضيين، وعدد من المسؤولين عن المنظومة الكروية في مصر.



ويجيب البرنامج على لسان هؤلاء النجوم عن الكثير من الأسئلة التي تشغل بال المشجع المصري عن رحلة المنتخب في روسيا، كالتشكيلة المتوقعة للمدرب هيكتور كوبر والخطة المتبعة، وتوقعاتهم لحظوظ مصر في المونديال.





من ناحيته، قال الإعلامي نشأت الديهي، الرئيس التنفيذي لقناة "TeN"، إن القناة تقدم تلك التغطية حرصًا منها على تلبية رغبات وطموحات جميع متابعيها، كما عودتهم دائما، وأن هذه الحدث الهام والعالمي لا يتكرر إلا كل 4 سنوات، وأن هذه المرة تختلف عن غيرها حيث يلعب في المونديال 4 منتخبات عربية شقيقة.





وأشار إلى أن "TeN" دائما ما تكون على قدر الحدث وقدمت لقاءات وحلقات خاصة من مختلف دول العالم وأحداث سياسية ورياضية وفنية كبيرة.

تتوالى سلسلة الحلقات والتغطيات الخاصة لكأس العالم في روسيا، والتي قدّمها الإعلامي عمرو عبدالحميد من موسكو، بدءًا من صعود المنتخب المصري نوفمبر 2017 وحتى إجراء قرعة كأس العالم في ديسمبر 2017.