رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمنطقة الصناعية بقوسينا

يترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم لمتابعه المشروعات الصناعيه بقوسينا، وذلك بحضور وزير الصناعه وعدد من مسؤولين المقيمن على المشروعات وذلك لبيان موقفها التنفيذي.





يذكر أن المنطقة الصناعية بمدينة قويسنا، بمحافظة المنوفية تعد من أكبر المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية حيث تمتد على مساحة ٤٢٣ فدانا واستثماراتها تقدر بنحو مليار و٥٠٠ مليون جنيه، برأس مال ٥٧٩ مليون جنيه، ويوجد بها ٢٠٠ مصنع من أكبر المصانع ومنها "مجموعة العربى - بل كيلر للجلود - سيجما للأدوية - طنطا موتورز".





ويعمل بالمنطقة الصناعية بقويسنا نحو ٢٨ ألف عامل فى ٣ مراحل مقسمة المرحلة الأولى ٣٦ مصنعا ومرحلة ثانية ١٥٦ مصنعا ومرحلة ثالثة ٨ مصانع.



