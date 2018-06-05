ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمنطقة الصناعية بقوسينا

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 02:24 م
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمنطقة الصناعية بقوسينا
المهندس شريف إسماعيل - رئيس الوزراء
طباعة
يحيى حلمي
 
يترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم لمتابعه المشروعات الصناعيه بقوسينا، وذلك بحضور وزير الصناعه وعدد من مسؤولين المقيمن على المشروعات وذلك لبيان موقفها التنفيذي. 

يذكر أن المنطقة الصناعية بمدينة قويسنا، بمحافظة المنوفية تعد  من أكبر المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية حيث تمتد على مساحة ٤٢٣ فدانا واستثماراتها تقدر بنحو مليار و٥٠٠ مليون جنيه، برأس مال ٥٧٩ مليون جنيه، ويوجد بها ٢٠٠ مصنع من أكبر المصانع ومنها "مجموعة العربى - بل كيلر للجلود - سيجما للأدوية - طنطا موتورز".

ويعمل بالمنطقة الصناعية بقويسنا نحو ٢٨ ألف عامل فى ٣ مراحل مقسمة المرحلة الأولى ٣٦ مصنعا ومرحلة ثانية ١٥٦ مصنعا ومرحلة ثالثة ٨ مصانع.

ووضعت الحكومة خطه  لتطوير المنطقة  وذلك من خلال إنشاء مرحلة رابعة على مساحة ١١٣ فدانا بتكلفة ٢٠٠ مليون جنيه ويتم الآن ترفيقها وتخطيطها وسيتم طرح الأراضى للمستثمرين؛ حيث تلقوا المئات من الطلبات من المستثمرين و من المقرر الانتهاء من المرحلة الرابعة فى خلال هذا العام،
المزيد عن: قوسينا رئيس الوزراء الموقف التنفيذي للمنطقه الصناعيه
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
روسيا - أساسي
-
x
18:00
-
تركيا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/5/2018 3:00:07 PM