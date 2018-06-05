تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط 1.5 مليون صاروخ بحوزة تاجر في الجمالية.





وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية مفادها أن المدعو شريف ح ع، 37 سنة، تاجر ومقيم دائرة القسم "دون السوابق" يحوز كميات كبيرة من الألعاب النارية داخل مخزن "ملكه" كائن بذات العنوان سكنه.





بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وتم استهدافه بمأمورية من مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة أسفرت عن ضبطه حال تواجده داخل المخزن المشار إليه، وبتفتيش المخزن عثر بداخله على 1.500.000 (مليون وخمسمائة ألف) صاروخ مختلفة الأشكال والأنواع.





بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار .





تحرر عن ذلك المحضر وتولت النيابة التحقيق.