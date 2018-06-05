رئيس نجوم المستقبل يفجر مفاجأة: صفقة إبراهيم حسن لن تتم بأقل من مليون ونصف دولار





أكد محمد الطويلة، رئيس مجلس إدارة نادي نجوم المستقبل، أنه أرسل خطاب رسمي للنادي الاسماعيلي لشراء إبراهيم حسن، مقابل مليون ونص دولار.





وقال خلال مداخلته في برنامج «في التمانيات» الذي يقدمه أحمد حسن، على إذاعة انرجي: "لن يستطيع الإسماعيلي انهاء صفقة إبراهيم حسن، بمقابل اقل من الذي قدمته من قبل".





وتابع: "نفس الامر حدث من قبل، في صفقة صلاح محسن، عندما زايد الزمالك على النادي الأهلي في الصفقة ووصلت لأكثر من ٤٠ مليون جنيه".





وقال: "لو تمت الصفقة بمقابل اقل من المليون ونصف يعتبر اهدار للمال العام من قبل ادارة الدراويش".