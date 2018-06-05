وزير الخارجية الفلسطيني: واشنطن بدأت بالفعل تنفيذ صفقة القرن

قال وزير الخارجية الفلسطيني، اليوم الثلاثاء 5 يونيو، إن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت بالفعل تنفيذ صفقة القرن.

وأوضح الوزير رياض المالكي أن واشنطن بدأت بالفعل تنفيذ صفقة القرن بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وذكر المالكي، خلال مؤتمر صحفي عقد في الكويت، أن الولايات المتحدة الأميركية بدأت في تنفيذ "صفقة القرن" لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، عبر تصفية عناصر الحل النهائي للقضية الفلسطينية.

كما لفت إلى أن قضية القدس هي أول بنود صفقة القرن، مشيرا إلى أن الصفقة ترتكز على "الهجوم على عناصر الحل النهائي للقضية الفلسطينية".