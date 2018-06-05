محافظ البحيرة من أمام لجان "الثانوية العامة": إزالة الإشغالات ومصادر الإزعاج

أكدت المهندسة ناديه عبده، محافظ البحيرة، على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين والقائمين على امتحانات الثانوية العامة هذا العام، ووجهت رؤساء المدن والمراكز بتكثيف أعمال النظافة ومنع الباعة الجائلين في محيط المدارس التي بها لجان امتحانات وإزالة الإشغالات ومصادر الإزعاج وقيام الأمن بتأمين خطوط سير أوراق الأسئلة والإجابات وتأمين اللجان من الداخل والخارج.



جاء ذلك خلال كلمتها من أمام أحد لجان الثانوية العامة بمدينة دمنهور، مشيره إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية وغرف عمليات فرعية في كل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات ورصد أية مشكلة قد تحدث أثناء الامتحانات ويتم متابعة وصول الأسئلة لجميع لجان السير وذلك قبل انعقاد الامتحان بوقت كاف من خلال سيارات مركز التوزيع وبحراسة أفراد الشرطة المكلفين بتأمين أعمال الامتحان.



حيث بدأت الامتحانات اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة صباحا وتم متابعة وصول الأسئلة لجميع لجان السير وذلك قبل انعقاد الامتحان بوقت كاف من خلال سيارات مركز التوزيع وبحراسة أفراد الشرطة المكلفين بتأمين أعمال الامتحان وتم الاتصال برؤساء لجان السير من خلال غرفة عمليات المديرية.