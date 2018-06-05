ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محافظ البحيرة من أمام لجان "الثانوية العامة": إزالة الإشغالات ومصادر الإزعاج

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 02:23 م
محافظ البحيرة من أمام لجان الثانوية العامة: إزالة الإشغالات ومصادر الإزعاج
صورة أرشيفية
طباعة
إسلام أمين
 
أكدت المهندسة ناديه عبده، محافظ البحيرة، على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب والملاحظين والقائمين على امتحانات الثانوية العامة هذا العام، ووجهت رؤساء المدن والمراكز بتكثيف أعمال النظافة ومنع الباعة الجائلين في محيط المدارس التي بها لجان امتحانات وإزالة الإشغالات ومصادر الإزعاج وقيام الأمن بتأمين خطوط سير أوراق الأسئلة والإجابات وتأمين اللجان من الداخل والخارج.

جاء ذلك خلال كلمتها من أمام أحد لجان الثانوية العامة بمدينة دمنهور، مشيره إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية وغرف عمليات فرعية في كل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات ورصد أية مشكلة قد تحدث أثناء الامتحانات ويتم متابعة وصول الأسئلة لجميع لجان السير وذلك قبل انعقاد الامتحان بوقت كاف من خلال سيارات مركز التوزيع وبحراسة أفراد الشرطة المكلفين بتأمين أعمال الامتحان.

حيث بدأت الامتحانات اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة صباحا وتم متابعة وصول الأسئلة لجميع لجان السير وذلك قبل انعقاد الامتحان بوقت كاف من خلال سيارات مركز التوزيع وبحراسة أفراد الشرطة المكلفين بتأمين أعمال الامتحان وتم الاتصال برؤساء لجان السير من خلال غرفة عمليات المديرية.
المزيد عن: لجان الثانوية العامة البحيرة اليوم البحيرة اخبار مصر اخبار البحيرة أوراق الأسئلة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
روسيا - أساسي
-
x
18:00
-
تركيا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/5/2018 3:00:07 PM