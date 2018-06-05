التحفظ على طالب هدد بطعن رئيس لجنة امتحانات الثانوية بمدرسة في الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من التحفظ على طالب تعدي على رئيس لجنة المدرسة الاعدادية الرياضية بنين بمدينة الزقازيق، والمقام فيها لجنة امتحانات الثانوية العامة، بالسب والقذف وهدده بطعنه بآلة حادة.



كان اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية تلقي اخطارًا من، اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية يفيد، بتلقيه بلاغًا من، رئيس لجنة الثانوية العامة بمدرسة الاعدادية الرياضية بنين بمدينة الزقازيق، بتعدي طالبًا عليه بالسب والقذف وتهديده بطعنه بآلة حادة عقب الانتهاء من الامتحان.



فيما عززت مديرية أمن الشرقية من تواجدها بمحيط اللجان لتأمينها تحسبًا لوجود أى شغب او اعمال تعكر صفو ماراثون امتحانات الثانوية العامة، والقت القبض على الطالب وتحفظت عليه.



وتبين أن الطالب حضر متأخرًا عن موعد بدء الامتحان، وسمح له المراقب بدخول امتحان المادة الثانية فقط، إلا أن الطالب هدده بطعنه.