وزير القوى العاملة يكشف عن مفاجأة بشأن صرف علاوة غلاء المعيشة للقطاع الخاص

قال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إنه تم عقد عدة لقاءات مع رجال الأعمال خلال شهر رمضان، وأن من أهم النقاط التي تحدث معهم فيها صرف علاوة غلاء المعيشة للقطاع الخاص.

الوزير أضاف في تصريحات صحفية اليوم، أنه سيعقد عدد من الجلسات بعد إجازة العيد، مع ممثلي رجال الأعمال؛ لبحث قدراتهم المالية، للبت في مسألة العلاوة الخاصة للقطاع الخاص.

ونوه بأن رجال الأعمال لديهم بوادر بالفعل في صرف العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص، مؤكدا أنه سيبذل كل الجهد، لتعميم صرف العلاوات فى مختلف الشركات، أسوة بالعاملين فى الدولة، لإرساء مبدأ التكافل الاجتماعى بين أبناء الوطن، بما يضمن حياة كريمة للجميع.