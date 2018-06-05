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السلطات الفرنسية لن ترحّل أيمن الشاب التونسي الذي أنقذ طفلين في فرنسا

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 12:55 م
السلطات الفرنسية لن ترحّل أيمن الشاب التونسي الذي أنقذ طفلين في فرنسا
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محمد وليد الجموسي
 
أعلنت السلطات في مقاطعة "فال دواز" شمال باريس أنها ستعيد النظر في وضعية الشاب التونسي 'أيمن العتروس' الذي أنقذ حياة طفلين من موت محقق جراء حريق اندلع في العمارة السكنية التي كان يقطنان فيها .
وكانت السلطات الفرنسية قد قررت ترحيل الشاب التونسي رغم الوعود التي تلقاها بعد القيام بذلك العمل البطولي بتسوية وضعية اقامته غير الشرعية على الأراضي الفرنسية.
ولم يعد "أيمن العتروس" بعد يوم أمس ملزما بمغادرة الأراضي الفرنسية حيث أكد محافظ مقاطعة "فال دواز" أمس الإثنين أنه سيأخذ بعين الاعتبار العمل البطولي والشجاع الذي قام به "أيمن" وسيسعى إلى اصدار تصريح مؤقت بالإقامة لفائدته في انتظار تسوية وضعيته.

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