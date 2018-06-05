"كوسيركا للأبحاث" تختار "زيروكس" كواحدة من أفضل موردي خدمات الطباعة









أصدرت "كوسيركا للأبحاث" –شركة أوروبية متخصصة في التقارير التحليلة للأسواق العالمية- تقريرها السنوي عن مستجدات سوق الطباعة، حيث تضمن استبانين أحدهما مع 55 من كبار المديرين التنفيذيين في الصناعة في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، والآخر تم إجراءه على 575 من المؤسسات ذات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا، وللمرة الرابعة على التوالي وقع الإختيار على "زيروكس" في التقرير كواحدة من الشركات القيادية في مجال خدمات الطباعة المدارة (MPS).





وتُمكن خدمات الطباعة المدارة التي تقدمها زيروكس أصحاب العمل وبيئات الأعمال المختلفة من المزيد من التحول نحو الرقمية وبالتالي تدعم أنظمة بيئية أكثر إيجابية، إعتمادًا على تعزيز وزيادة دور الخدمات السحابية مع التقليل من الإعتماد على الموارد الورقية، كما يستخدم خبراء زيروكس الأدوات المتخصصة للوقوف على أفضل حلول وفقًا لخطط التكاليف والإنفاق في العمل، وخطط النمو المستدامة للمشروعات، وذلك من خلال تقييم شامل لمعطيات ومتطلبات بيئة العمل وتحديد الحلول التكنولوجية التي تناسب احتياجاتها، وهو ما يناسب المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة على حد سواء.





من جانبها، صرحت لويلّا فِرنانديز، المدير المعاون لمؤسسة "كوسيركا"، قائلةً: "لدى زيروكس عددّا من الحلول للتحول الرقمي من خلال نظام صديق لبيئة العمل والذي يعد الأفضل الأكثر تقدمًا، كما أن أكثر ما يميز زيروكس عن غيرها هو برنامج تطوير الأعمال الذي تم العمل عليه من قبل زيروكس خصيصًا ليقدم دعم وموارد لتطوير قنوات التسويق، والتدريب وعلى مستوى العمليات والمبيعات."



