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"فيفا" يتقدم ببلاغ لبيع تذاكر المونديال في السوق السوداء

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 12:56 م
فيفا يتقدم ببلاغ لبيع تذاكر المونديال في السوق السوداء
فيفا
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وكالات
 

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التقدم ببلاغ جنائي ضد موقع فياجوجو الإلكتروني الذي يبيع تذاكر كأس العالم قائلًا إنه يريد أن يحمي المشجعين والحيلولة دون إعادة بيع التذاكر بشكل غير مصرح به.

وأكد فيفا اليوم الثلاثاء أنه تقدم ببلاغ لدى مكتب النائب العام في جنيف بعد أن تلقى شكاوى بخصوص ممارسات الشركة السويسرية.

وأضاف فيفا في بيان له: "هدف الفيفا من محاربة السوق السوداء للتذاكر هو إعطاء الأولوية لسلامة وأمن المشجعين وتطبيق خطة تسعير عادلة لتذاكر كأس العالم 2018".

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