‏مهجة عبد الرحمن تكشف أصعب مشاهد "البيه البواب"





أضافت "مهجة" خلال حوارها مع الإعلامية أسماء مصطفى في برنامج "هذا الصباح" عبر قناة "Extra News"، اليوم الثلاثاء، أن أول مرة تقف فيها أمام الكاميرا كانت في فيلم "الحريف"، لكن حجم مساحة الدور في "البيه البواب" كان جيدًا للغاية، لافتةً إلى أنه عندما طلبوها للمشاركة في الفيلم، لم يكن هناك "ستايلست"، فأعطوها 500 جنيه لكي تشتري الملابس الخاصة بالدور، قائلةً: "أخدت الـ 500 جنيه ومن فرحتي روحت على كرداسة فورًا لوحدي وجبت لبسي كله اللي ظهرت بيه في الفيلم".





أشادت "عبد الرحمن" بمدى اهتمام الفنان الراحل أحمد زكي بكل تفاصيل العمل، موضحةً أنه قبل بداية التصوير وجد أن الغرفة التي تظهر في الفيلم كمسكن للبواب وأسرته ذات حوائط بيضاء نظيفة تعجب من الأمر، قائلاً: "ازاي دي أوضة بواب لسه جاي من الصعيد.. عايز شخبايط على الحيطان عشان تبان إنها مش جديدة". في نفس السياق، كشفت "مهجة" عن أصعب مشهد قامت بأدائه في الفيلم، موضحةً أنّها تعرضت للسقوط خلال نزولها من القطار بصحبة الفنان أحمد زكي، أثناء سير القطار، مضيفةً: "أحمد نزل قبلي ورجلي انحشرت بين الرصيف والقطر وأنا بنزل.. وزكي رجع وشالني بإيده عشان القطر ما يمشيش على رجلي".





روت الفنانة مهجة عبد الرحمن كواليس مشاركتها مع الفنان الراحل أحمد زكي في فيلم "البيه البواب"، موضحةً أن الفنان عادل إمام كان البطل الأول للفيلم، لكن اختلف مع القائمين على الفيلم بعد أسبوع من التصوير، فانسحب من العمل، وقدَّم "زكي" دور البطولة بدلًا منه.