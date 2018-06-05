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قافلة "البحوث الإسلامية" تشكّل مجموعات عمل للتواصل مع الجمهور بـ"العبور"

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 12:53 م
قافلة البحوث الإسلامية تشكّل مجموعات عمل للتواصل مع الجمهور بـالعبور
قافلة مجمع البحوث الإسلامية
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محمود الجلاد
 
واصلت قافلة مجمع البحوث الإسلامية عملها لليوم الثاني على التوالي بالمدن الجديدة؛ حيث عقدت القافلة أمس العديد من الأمسيات الدينية والثقافية بمدينة العبور.

وقال الدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إن القافلة شكّلت مجموعات عمل انتشرت في أماكن مختلفة بمدينة العبور، للتواصل مع فئات المجتمع من خلال الأمسيات الدينية في إطار جهود مجمع البحوث الإسلامية لتوعية الناس في هذا الشهر الكريم وحثّهم على فضائل الأعمال وإحياء قيم التراحم والتكافل في المجتمع.

أضاف الأمين العام أن برنامج القافلة الذي شهد تنوعًا فيما قدّمه من فقرات علمية وتوعوية وابتهالات دينية، لتوعية والعمل على استعادة القيم الأخلاقية المهجورة، وصلة الرحم وحسن المعاملة.

وانتشرت القافلة في المساجد ومراكز الشباب والنوادي، كما شهدت الأمسيات تواصلا وإقبالاً من الفئات العمرية المختلفة؛ حيث تم عقد العديد من الحوارات النقاشية المتبادلة بين الجمهور وأعضاء القافلة.

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