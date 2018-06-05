ملك الأردن يدعو الرزاز لتشكيل حكومة تنهض بالمسؤوليات الوطنية الكبيرة

دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وزير التربية والتعليم عمر الرزاز، بتشكيل حكومة تنهض بالمسؤوليات الوطنية الكبيرة، مشددًا على ضرورة عدم فرض الحكومة ضرائب غير عادلة.



وقال الملك "عبد الله الثاني"، إن أولوية الحكومة الجديدة يجب أن تكون إطلاق طاقات الاقتصاد وتحفيزه ليستعيد مكانته على النمو والمنافسة وتوفير فرص العمل.



وأشار إلى أنه على الحكومة التركيز على الحوار والاستماع للمواطن، وشرح الظروف الاقتصادية الصعبة.





وطالب الملك "عبد الله الثاني"، خلال كلمته اليوم، للإصلاح الإداري وضبط إنفاق الحكومة وعدم إعاقة الاستثمار، منوها بأنه لا تهاون مع موظف مقصر أو مسؤول بيروقراطي.