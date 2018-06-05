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"أمهات مصر " يناشد أولياء الأمور بتوعية أبنائهم من خطورة تسريب وتداول الامتحانات

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 12:52 م
أمهات مصر يناشد أولياء الأمور بتوعية أبنائهم من خطورة تسريب وتداول الامتحانات
عبير أحمد
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ريم محمود
 
ناشدت عبير أحمد، مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، جميع أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بتوعية وتعريف أبنائهم بخطورة تسريب وتداول الامتحانات والمسائلة القانونية بشأنها وضياع مستقبلهم.

كما طالبت، في بيان، مشيخة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بإصدار فتوي يتم نشرها في جميع وسائل الاعلام المسموعه والمقروه والمرئية تتضمن حكم الشرع فيما يتعلق بتسريب أو تداول الامتحانات.

ولفتت إلى سعادة الطلاب وأولياء أمورهم من سهولة أمتحان مادتي الاقتصاد والأحصاء مؤكدين أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط.

المزيد عن: وزارة التعليم مادتي الاقتصاد والاحصاء طلاب ثانوية عامة التعليم أولياء أمور الثانوية العامة
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