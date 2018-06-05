غياب 134 طالب وطالبة عن إمتحانات الاقتصاد والإحصاء بدمياط

قال السيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الثلاثاء، ان ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة مر بسلام دون شكاوى، مضيفا انه تم رصد غياب 134 طالب وطالبة عن امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء.



يذكر أن محافظة دمياط بها 9636 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة فى 30 لجنة امتحانية، من بينهم 3825 علمى علوم 2329 علمى رياضة و3482 أدبى، كما تم تجهيز 29 استراحة لاستقبال الملاحظين.

