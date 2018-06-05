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طالب يُهدد رئيس لجنة امتحانات بالشرقية: "هغزك بعد الامتحان"

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 12:50 م
طالب يُهدد رئيس لجنة امتحانات بالشرقية: هغزك بعد الامتحان
صورة أرشيفية
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إسلام علي وسمر السيد
 
شهدت مدرسة الإعدادية "الرياضية" بنين بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، منذ قليل، حالة من الاستنفار الأمني؛ بعد ورود بلاغًا من أحد المراقبين للجان امتحانات الثانوية العامة بالمدرسة، بقيام أحد الطلاب بتهديده بالتعدي عليه بعد الخروج من الامتحان.

وأوضح المراقب، في بلاغه، أن أحد الطلاب هدده قائلًا: "هغزك بعد الامتحان"، فيما دفعت قوات الأمن بعدد من رجالها إلى محيط المدرسة وسط حالة استنفار، وتبين حضور الطالب متأخر عن موعد بدء الامتحان، حيث سمح له المراقب بدخول امتحان المادة الثانية إلا أن الطالب هدده، فيما اصطحبت قوات الأمن، الطالب، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

كانت مديرية التربية والتعليم، أعلنت عن استعدادتها لامتحانات الثانوية العامة، والتي بدأت الأحد، وتستمر حتى يوم الأحد 1 يوليو المقبل، بإجمالي عدد طلاب 41 ألفا و727 طالب وطالبة.
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