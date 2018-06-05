تفاصيل جولة محافظ كفرالشيخ على لجان الثانوية العامة ببيلا (صور)

اطمأن اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، على سير لجان امتحانات الثانوية ببعض المدارس، حيث تفقد لجنة لجنة مدرسة الشهيد المقدم محمد لطفى العشري الثانوية بنين بمدينة بيلارقم والتي يؤدى بها 395 طالب في مادة الاقتصاد، مؤكدًا ان المحافظة استعدت لامتحانات الثانوية العامة وتأمين اللجان على مستوى 13 ادارة تعليمية بالمحافظة، من خلال 69 لجنة يؤدى الامتحانات 19 ألف و400 طالب وطالبة بالإضافة إلى 10 طلاب دمج، و8 طلاب مكفوفين، و80 طالبًا وطالبة بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، لامتحانات الثانوية العامة بمحافظة كفرالشيخ.



كلف محافظ كفر الشيخ، بتوفير أقصى درجات الهدوء للطلاب وتأمين اللجان، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة وأخرى بمديرية التربية والتعليم وفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة سير اعمال الامتحانات وضمان توفير مناخ ملائم لأداء الامتحانات، ومواجهة أي مشكلات طارئة وحلها بشكل فورى، وضمان نظافة استراحات الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان وتوفير سبل الراحة لهم.



كما شدد على منع تواجد الباعة الجائلين بمحيط اللجان لضمان تأمين وهدوء أجواء الامتحانات، والتصدي لأي مخالفات قد تحدث واتخاذ الإجراءات الفورية، جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة بيلا، وبثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من القيادات التنفيذية.