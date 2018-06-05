'الأعلى للإعلام' يحسم الجدل حول مسلسل 'أبو عمر المصري' وموقفه من السودان





قال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن مسلسل "أبو عمر المصري" بأكمله واضح وصريح، وكل ما جاء فيه مسجل، وكافة الوقائع التي ذكرها المسلسل ليس بها أي مخالفات تجاه أي دولة شقيقة، مؤكدًا أنه يحافظ جيدًا على علاقة الشعب المصري مع نظيره السوداني.









وأضاف المجلس في بيان له، إن الحلقة المذكورة التي أشارت السلطات السودانية إليها، وهي الحلقة الثامنة عشرة، وُجد أنه لم تظهر أي سيارة تحمل أرقام سودانية مكتوب عليها الخرطوم، بل الحلقة لم يظهر بها أي سيارة، وكذلك بالمقارنة بين أرقام لوحات السيارات في السودان والأرقام المعروضة بالمسلسل، تأكد للمجلس أن السودان الشقيق لم يُشر إليه في الحلقة نهائيًا.