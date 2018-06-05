مفاجأة مدوية بشأن بيانات مستخدمي "فيسبوك"

قالت تقارير إعلامية، إن موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" شارك بيانات الملايين من المستخدمين مع العشرات من الشركات العاملة في مجال صناعة الهواتف.





التقارير أشارت إلى أن الأمر أثار جدلًا جديدًا حول خصوصية البيانات التي يتم وضعها من قبل المستخدم عبر الموقع.





وبحسب التقارير فإن من بين الشركات التي تعاونت مع "فيسبوك" في هذا الأمر، عدة شركات كبيرة من بينها "آبل" و"سامسونج" و"مايكروسوفت"، وكذلك شركة "بلاك بيري"، وهذا وفقًا لما تم ذكره في شبكة سكاي نيوز الإخبارية.





ولفتت إلى أن "فيسبوك" حدثت تطبيقاتها على أنظمة الهواتف الذكية بشكل مسبق، حيث يأتي الهاتف إلى المستخدم وهو محمل عليه بتطبيق "الفيسبوك"، والأمر الذي يجعل المستخدم من السهل عليه مشاركة صوره وفيديوهاته على الشبكة ضمن خيارات المشاركة العادية في الهواتف.





الشركة قالت إن الكثير من المعلومات الموجودة في التقارير الإعلامية وعلى الأخص تقرير نيويورك تايمز كانت غير صحيحة على الإطلاق.