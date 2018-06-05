ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مفاجأة مدوية بشأن بيانات مستخدمي "فيسبوك"

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 12:44 م
مفاجأة مدوية بشأن بيانات مستخدمي فيسبوك
فيسبوك
طباعة
 
قالت تقارير إعلامية، إن موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" شارك بيانات الملايين من المستخدمين مع العشرات من الشركات العاملة في مجال صناعة الهواتف.

التقارير أشارت إلى أن الأمر أثار جدلًا جديدًا حول خصوصية البيانات التي يتم وضعها من قبل المستخدم عبر الموقع.

وبحسب التقارير فإن من بين الشركات التي تعاونت مع "فيسبوك" في هذا الأمر، عدة شركات كبيرة من بينها "آبل" و"سامسونج" و"مايكروسوفت"، وكذلك شركة "بلاك بيري"، وهذا وفقًا لما تم ذكره في شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

ولفتت إلى أن "فيسبوك" حدثت تطبيقاتها على أنظمة الهواتف الذكية بشكل مسبق، حيث يأتي الهاتف إلى المستخدم وهو محمل عليه بتطبيق "الفيسبوك"، والأمر الذي يجعل المستخدم من السهل عليه مشاركة صوره وفيديوهاته على الشبكة ضمن خيارات المشاركة العادية في الهواتف.

الشركة قالت إن الكثير من المعلومات الموجودة في التقارير الإعلامية وعلى الأخص تقرير نيويورك تايمز كانت غير صحيحة على الإطلاق.
المزيد عن: موقع فيسبوك فيسبوك شركة فيسبوك
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
روسيا - أساسي
-
x
18:00
-
تركيا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/5/2018 1:20:04 PM