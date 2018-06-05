أستاذ شريعة: الكلمة لها خطورتها وتأثيرها على الفرد والمجتمع بأسره

قال الدكتور محمد نبيل غنايم استاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم ــ جامعة القاهرة، إن الله عز وجل شرف ليلة القدر بكلامه سبحانه ، فهي من التقدير والرفعة والتعظيم، فكلام الله أول نزول له كان في ليلة القدر على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم.





وأضاف أستاذ الشريعة خلال ملتقى الفكر الإسلامي بالحسين، أن للكلمة قيمة كبيرة ، وأهمية عظيمة ، ولها خطورتها وتأثيرها الكبير على الفرد والمجتمع بأسره ، ويتضح أثرها من قول الله تعالى في سورة الحجرات : ” يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ” موضحا أن الكلمة الخاطئة والخبر الخاطئ قد يحدث أزمات بين الناس ، ومن ثم نرى خطورة الكلمة على الفرد والمجتمع .







