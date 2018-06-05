طلاب السويس امتحان الاقتصاد متوسط والإحصاء صعبة (صور)

اشتكى طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة السويس، اليوم الثلاثاء، من امتحان الاقتصاد والإحصاء، حيث عبر الطلاب بأن امتحان الإقتصاد كان متوسط والإحصاء طويلة صعبة.



وتستقبل لجان الثانوية العامة بالسويس فى احياءها الخمسة نحو 4333 طالبًا وطالبة بواقع 4119 (طلاب نظاميون) و214 طلاب منازل.



ويؤدي الطلاب الامتحان في مادة الاقتصاد بدءا من التاسعة صباحا، وحتى العاشرة والنصف، فيما يؤدون الامتحان في مادة الإحصاء من الحادية عشرة وحتى الثانية عشرة والنصف.