كاهيل: يجب مساعدة هاري كين على تسجيل الأهداف





قال المدافع جاري كاهيل، إنَّ اللاعبين أصحاب الخبرة في تشكيلة إنجلترا يجب أن يساعدوا زميلهم المهاجم هاري كين، على التعامل مع ضغط شارة القيادة، حتى يتفرغ لتسجيل الأهداف.

وحمل كين، 24 عامًا، شارة قيادة إنجلترا في 3 من 8 مباريات بتصفيات كأس العالم، وسيواصل الأمر بروسيا؛ حيث من المنتظر أن يقود بلاده لاجتياز دور المجموعات.

وقال كاهيل لصحيفة "ستاندارد سبورت": "من المهم أن يجد مساعدة من اللاعبين أصحاب الخبرة بالتشكيلة حتى ينصب تركيزه على هز الشباك".

وأضاف "الرسالة كانت واضحة من المدرب أنه يريد عددًا من القادة. إنه يريد من مجموعة القادة المساعدة وتقاسم الحمل. أنا هنا للمساعدة، ولا أبحث عن تقديم الوعظ لأي شخص، لكن لدي خبرة خوض مباريات كبيرة".

ويعتقد نيك بوب حارس إنجلترا، الذي لم يشترك في أي مباراة دولية، أن لاعبي التشكيلة الحالية يمتازون بتقارب كبير.

ونقلت صحيفة "بيرنلي إكسبريس" عن بوب قوله: "نحن ندفع بعضنا البعض كل يوم، وهذا هو أفضل شيء للفريق.. المران كل يوم أمر شاق لكننا ندفع بعضنا البعض، وهذا ما ينبغي أن يحدث".

وستلعب إنجلترا في المجموعة السابعة بكأس العالم، وستبدأ مشوارها مع تونس في 18 يونيو/حزيران، قبل أن تُواجه بلجيكا، وبنما.