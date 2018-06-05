سفير الاتحاد الأوروبي بتونس يتقدّم بتعازيه لعائلات ضحايا غرق مركب قرقنة

قدم سفير الاتحاد الأوروبي بتونس باتريس بارغميني تعازيه لعائلات ضحايا غرق مركب للمجتازين خلسة في قرقنة.

واعتبر السفير في تدوينة له نشرها على صفحته علىى الفايسبوك، أن فاجعة جديدة تضرب جزيرة قرقنة وتونس والبحر المتوسط.

وقال بارغميني إن التصدي للهجرة غير الشرعية ووضع حد للمآسي يكون بتقديم إجابات حول التحديات التي تطرحها البطالة من جهة والمشاكل والأزمات الجهوية من جهة أخرى.

وبين السفير الأوربي بتونس أن الاتحاد الاوروبي سيواصل مع تونس ومع كل الشركاء تقديم الدعم اللازم لإيجاد السبيل نحو مستقبل أفضل.



