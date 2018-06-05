تفاصيل لقاء وزير التنمية المحلية مع سفير أستراليا في القاهرة

استقبل اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، نيل هوكينز سفير استراليا بالقاهرة، حيث تم خلال اللقاء الذي حضره أعضاء السفارة وعدد من قيادات الوزارة مناقشة سبل دعم و تعزيز التعاون المصري الاسترالي في مجال التنمية المحلية ، كما تم أيضاً مناقشة تطوير العلاقة بين معاهد التدريب المتخصصة في البلدين وتأهيل الكوادر وبناء القدرات والتعرف على التجربة الاسترالية في مجال اللامركزية، وتبادل الزيارات والتوأمة بين المدن.





وعرض وزير التنمية المحلية آفاق التعاون المتنامي بين البلدين وما شهده من زيادة في حجم التبادل التجاري والاستثماري والمرشح للتضاعف في السنوات القادمة بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي الهام الذي تبنته مصر، وقانون الاستثمار والمشروعات التنموية الكبرى.





ومن جانبه عبر السفير الاسترالي عن استعداده للتعاون في مجالات التنمية المحلية والتدريب وتبادل الزيارات وانشاء علاقات بين المعاهد الاسترالية المتخصصة ونظيرتها المصرية.





وأضاف السفير نيل هوكينز أن الصادرات الاسترالية لمصر متنوعة وتشمل القمح والبقوليات واللحوم وتقديم الاستشارات الفنية لعدد من المشروعات ، كما عبر السفير الأسترالي عن تقديره لرعاية الحكومة المصرية للمكون الإسترالى فى القوة متعددة الجنسيات بسيناء وهي القوة التى يرأسها حالياً استرالى منذ مارس 2018 ويلقى كل دعم ومساندة من القوات المسلحة المصرية .





وأشار السفير الى أن الاستثمارات الاسترالية فى مصر ممثلة استخراج المعادن من الرمال السوداء فى البرلس وكذلك تزايد الاهتمام بالاستثمارات الاسترالية فى مجال استخراج الذهب من منجم السكرى وغيره من المناطق الواعدة معرباً عن استعداد الشركات الاسترالية للدخول للسوق المصرى بشكل أوسع لدى تعديل الاطار التشريعى الذى يتيح التعامل مع استخراج الذهب وهو ما يختلف عن الاطار التشريعى القائم والمرتبط أكثر بالطاقة من بترول وغاز .



