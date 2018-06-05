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العاهل الأردني يدعو الحكومة الجديدة لبدء حوار حول مشروع قانون الضريبة

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 12:43 م
العاهل الأردني يدعو الحكومة الجديدة لبدء حوار حول مشروع قانون الضريبة
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أسماء العزب
 
دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم، الحكومة الجديدة لبدء حوار حول مشروع قانون الضريبة، حسبما ذكرت شبكة "24 لايف"، في خبر عاجل لها.

هذا وأعلن منذ قليل، الديوان الملكي الأردني، أن الملك عبدالله الثاني، كلف وزير التربية والتعليم عمر الرزاز، رسميًا بتشكيل حكومة جديدة.

وبدأت الاحتجاجات في الأردن الأسبوع الماضي على مشروع قانون ضريبة الدخل، عندما أعلنت النقابات المهنية الأردنية إضرابا عاما تجاوبت معه فئات واسعة من المجتمع الأردني، وبلغت الاحتجاجات ذروتها بعد أن أعلنت الحكومة الأردنية رفع أسعار المحروقات، ما دفع الأردنيين للخروج بسياراتهم إلى الدوار الرابع في العاصمة قبالة مقر الحكومة الأردنية وإيقاف السيارات احتجاجا على القرار.
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