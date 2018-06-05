وزير التنمية المحلية لسفير أستراليا: لدينا العديد من الفرص الاستثمارية في مصر

أشاد اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية، بالروابط والعلاقات التاريخية التي جمعت بين مصر وأستراليا، منذ افتتاح أول سفارة استرالية بالقاهرة في مارس 1950 كأولى سفاراتها الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.





وأشار "الجندي"، إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية في مصر والتي يُمكن للشركات الأسترالية الاستفادة منها في مجالات متنوعة فى ظل برنامج الاصلاح الاقتصادى الجاد والبيئة التشريعية الممثلة فى قانون الاستثمار الموحد .





وكان اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، استقبل اليوم الثلاثاء، نيل هوكينز سفير استراليا بالقاهرة، حيث تم خلال اللقاء الذي حضره أعضاء السفارة وعدد من قيادات الوزارة مناقشة سبل دعم و تعزيز التعاون المصري الاسترالي في مجال التنمية المحلية ، كما تم أيضاً مناقشة تطوير العلاقة بين معاهد التدريب المتخصصة في البلدين وتأهيل الكوادر وبناء القدرات والتعرف على التجربة الاسترالية في مجال اللامركزية، وتبادل الزيارات والتوأمة بين المدن.



