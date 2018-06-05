أوغلو: غالبية الأتراك في ألمانيا سينتخبون أردوغان

توقع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن يحصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على دعم كبير من الأتراك المقيمين بألمانيا في الانتخابات المرتقبة في تركيا.

وقال جاويش أوغلو في مقابلة في مدينة ألانيا جنوبي تركيا إن "حظر المعركة الانتخابية التركية في ألمانيا لا يؤدي إلا إلى استثارة داعمينا"، مضيفاً أنه يتوقع أن تكون نتيجة تصويت الأتراك في ألمانيا مماثلة لنتيجة التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية العام الماضي، وربما تفوقها.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن للأتراك المقيمين في ألمانيا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات بدايةً من الخميس المقبل، وتجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا في 24 يونيو(حزيران) الجاري.

ويذكر أن أكثر من 63% من أصوات الأتراك في ألمانيا ذهبت لصالح التعديلات الدستورية التي سعى أردوغان عبرها إلى تطبيق النظام الرئاسي في البلاد، وجاءت نسبة التأييد في ألمانيا أعلى من نسبة التأييد في تركيا نفسها، وأثارت النتيجة نقاشاً حاداً في ألمانيا حول اندماج الأتراك.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الأتراك الذين يحق لهم الانتخاب في ألمانيا يبلغ حاليا 1.44 مليون تركي، ليشكلوا بذلك الكتلة الأكبر من الجالية التركية التي يحق لها الانتخاب في الخارج، ويبلغ إجمالي عددهم نحو 3 ملايين تركي يحق لهم الانتخاب، أي ما يعادل أكثر من 5% من الأتراك الذين يحق لهم الانتخاب، وهو ما يجعل كتلتهم التصويتية مؤثرة في حال ضعف النتائج في تركيا.

وأضاف أن "الغالبية العظمى من الأتراك في الخارج تدعمنا، حتى في ألمانيا، لأنهم يرون كيف تغيرت تركيا للغاية في السنوات الـ 16 الأخيرة" يذكر أن حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه أردوغان حالياً، يتولى السلطة في تركيا منذ 2002.

وتابع أنه يرى أن "حظر ألمانيا للمعركة الانتخابية التركية على أراضيها العام الماضي ينتهك الحق في حرية التجمع، لكن ألمانيا قررت أنه لا ينبغي أن يكون هناك معركة انتخابية، تركية على أراضيها، ونحن نحترم ذلك".

وفي الوقت نفسه انتقد الوزير نجاح حزب الشعوب الديمقراطي، الموالي للأكراد، في إدارة معركة انتخابية بألمانيا.