رضا حجازي يوضح كيفية سير اليوم الثاني لامتحانات الثانوية العامة (فيديو)



وأضاف في لقاء على فضائية "DMC"، اليوم الثلاثاء، أن هناك طالبا في الجيزة قام بتسريب جزء من امتحان الإحصاء وتم ضبطه أيضا والتعامل معه، موضحا أنه تم التنبيه على جميع اللجان بتوفير الهدوء للطلاب بعد ورود شكاوى مختلة بالإضافة إلى تغيير رئيس لجنة عبدالحميد رضوان لوجود شكوى منه.



قال رضا حجازي، رئيس التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن ثاني يوم من الامتحانات مر بدون مشكلات نهائيا وكل الاسئلة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لا علاقة لها بالورقة الاصلية، مشيرا إلى أنه بعد مرور ثلث ساعة من بداية اللجان تم ضبط 4 طلاب من سوهاج وواحد من دمياط لنشرهم أجزاء من الأسئلة الخاصة بامتحان الاقتصاد، وتم التعامل معهم فورا.