أسينسيو: لا أتخيل اللعب في ريال مدريد بدون رونالدو





أكد لاعب ريال مدريد الصاعد، ماركو أسينسيو، أنه لا يتخيل اللعب في الفريق الملكي دون وجود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعدما ألمح الهداف المخضرم إلى احتمال رحيله بنهاية الموسم عقب تتويج الريال بلقب دوري أبطال أوروبا أواخر الشهر الماضي.

وقال أسينسيو (22 عاماً) في مقابلة مع صحيفة ماركا الرياضية نشرتها الثلاثاء: "لا أتخيل الفريق دون كريستيانو، دائماً كان وسيكون مهماً للفريق، ينبغي ألا يترك بعضهما البعض".

وأضاف عن المواجهة الأولى المرتقبة في المونديال بين إسبانيا والبرتغال: "ستكون أول مرة أواجه فيها كريستيانو، نعلم أنه يصنع الفارق في أي وقت، علينا أن نراقبه جيداً لأن هجوم البرتغال يعتمد عليه تقريباً".

وعن مقارنته بـ(الدون) في بداية مشواره وامكانية أن يكرر ما فعله بأن ينتقل مستقبلاً من اللعب كجناح إلى مهاجم صريح، قال: "يمكن أن يحدث ذلك، لكننا أيضاً مختلفين، فأنا أحب العودة للخلف بعض الشيء لاستلام الكرة، أن أتواصل أكثر مع الكرة وألا أنهي الكرات، ربما يتغير هذا مع الأعوام، فمع الوقت سأواصل التطور وسأتعلم المزيد، سأرى في أي مركز سألعب مستقبلاً".

وحول حظوظه لبداية مشواره الكروي مع فريق بحجم ريال مدريد يحظى بدعم مدربه وكذلك الأمر في المنتخب، قال: "كلاهما اعتمد علي منذ البداية، قرار زيدان بالرحيل فاجأني، تجربتي معه كانت رائعة، لكني اجتهدت للحصول على تلك الفرصة، كذلك المدرب لوبيتيغي، الذي يتحدث معي كثيراً ويطلب مني الكثير أيضاً، هذا الأمر كان هاماً للغاية بالنسبة لي".

وأضاف: "دون شك كان زيدان هو مثلي الأعلى لي منذ الصغر، تعلمت منه الكثير من الأشياء، رغم كوننا مختلفين، فقد كان لاعباً أيمن وأنا أعسر، وهناك اختلافات في طريقة تعاملنا مع الكرة، لكني رغبت منذ الصغر أن أظهر مثله".

وعن المونديال، أبدى أسينسيو رغبته في تسجيل أول أهدافه الدولية مع المنتخب، رغم تأخر هذا الأمر.

وحول حظوظ منتخب بلاده في روسيا، قال: "في المونديال ينبغي الاهتمام كثيراً بالتفاصيل، فالمبارات تحسمها أمور صغيرة وعلينا أن نركز في كل مباراة على حده، أولاً أن نجتاز دور المجموعات كمتصدرين وبعدها سنرى".