"تعليم الغربية ": لم تتلقى شكاوى من مادة الاقتصاد



لافتا إلى أن غرفة الشكاوى التى تم تخصيصها بالمديرية والغرف الفرعية لم تتلقى أية شكاوى حتى الوقت الراهن بوقوع حالات غش بين الطلاب او تأخر في توزيع ورقة الأسئلة.



يذكر أن محافظة الغربية، بها 98 لجنة لاداء 32 ألف 889 طالب وطالبة امتحان الثانوية العامة، وسط اجراءات أمنية مشددة من قبل مديرية الأمن، وتنسيقا كاملا مع كافة الجهات والمديريات المعنية للخروج بالامتحانات بشكل أمن وعدم وجود ما يعكر صفوها.

قال الشناوى عايد، وكيل التربية والتعليم بالغربية، أن غرفة العمليات الموجودة بالمديرية لم تتلقى اى شكاوى من صعوبة امتحان الاقتصاد، والـ 98 لجنة تم الانتهاء فيها من امتحان المادة والتى بدأت وانتهت فى موعدها المقرر.