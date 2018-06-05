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أعلى سعر للريال السعودى في البنوك الآن.. تعرف عليه

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 11:12 ص
أعلى سعر للريال السعودى في البنوك الآن.. تعرف عليه
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استقر  الريال  السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 5-6-2018 ليسجل ، 4.75 جنيها للشراء، 4.79 جنيها للبيع مقابل 4.74 جنيه للشراء لجميع البنوك و 4.77  جنيه للبيع لكلاً من بنك مصر والبنك الاهلي و 4.79 للبيع لبنك القاهرة بالأمس

بينما استقر سعر الريال السعودي، مسجلاً في البنك المركزي المصري نحو 4.75 جنيه للشراء، و4.79 جنيه للبيع.

وبلغ سعر العملة السعودية 4.69 جنيها للشراء، 4.83 جنيها للبيع في بنك البركة، أما في البنك العربي الافريقي فاستقر ليسجل  4.74 جنيها للشراء، 4.79 جنيها للبيع ، مقابل 4.73 جنيه للشراء و 4.78 جنيه للبيع بأول امس.

وارتفع  سعر الريال السعودى في السوق السوداء اليوم بنحو قرشان ، حيث سجل4.90 جنيه للشراء بينما وصل سعر البيع إلى 5 جنيه.
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