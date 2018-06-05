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محمد هنيدي يُخرج حنان ترك من عزلتها الفنية

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 11:07 ص
محمد هنيدي يُخرج حنان ترك من عزلتها الفنية
محمد هنيدي وحنان ترك
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وكالات
 

 بعد أن أعلن رسميًا استعداده لإعادة تقديم شخصية "مارد" في سلسلة أفلام الكرتون "شركة المرعبين المحدودة"، كشف النجم محمد هنيدي عن عودة شخصية "شعنونتي" الكرتونية التي اشتهرت بها الفنانة المعتزلة حنان ترك أيضًا.

وفجر محمد هنيدي، مفاجأة عودة حنان ترك، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" حيث نشر تصميمًا ضم صورتيهما وبتعليقه عليه كتب: "طبعا شعنونتي راجعة راجعة أقوى قصة حب فى عالم المرعبين".

وتابع هنيدي: "سواء بمشاهد هنعيد دبلجتها فى الجزء الأول أو بشخصية جديدة فى الجزء التانى.. مارد راجع".

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