لجنة الشيخ متولي الشعراوي بالمنصورة تمنع طلابها من أخذ وقت الراحة

أعرب أولياء امور طلاب لجنة الشيخ محمد متولي الشعراوي بالمنصورة عن استيائهم من منع رئيس اللجنة الطلاب من أخذ وقت الراحة بالفناء.



وأكد الأهالي أن رئيس اللجنة منع الطلاب من أخذ وقت الراحة بين المادتين وذلك عقب الانتهاء من امتحان مادة الاقتصاد، وهذا ليس من حقه.



وكان أولياء الامور حرصوا على التواجد أمام ابواب اللجان للاطمئنان على آداء ابنائهم الامتحان لمادة الاقتصاد فى وقت الراحة الا ان لجنه الشيخ محمد متولى الشعراوى لم يتمكن الطلاب من النزول لفناء المدرسة.



ذكر إنه يؤدى 41 ألف طالب وطالبه امتحانات الثانوية العامة في الدقهلية داخل 110 لجنه وانتشرت 50 سيارة إسعاف بمحيط اللجان.



وانطلقت امتحانات الثانوية العامة يوم الأحد الموافق 3 يونيو 2018، بنظام البوكليت للعام الثاني عل التوالي، ويؤدي 656 ألفا و343 طالبا وطالبة الامتحانات في 1777 لجنة على مستوى الجمهورية، ذلك وسط إجراءات أمنية مشددة للتصدى لأعمال الغش.



ويؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، اليوم الثلاثاء ثاني أيام الامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2017-2018.



يبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة هذا العام 656343 بخلاف طلاب المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة "دولية"، حيث إن عدد طلاب الشعبة الأدبية هذا العام يبلغ 266898 طالبا وطالبة، بينما يبلغ عدد طلاب الشعبة علمي رياضة 114716 طالبا وطالبة، ويبلغ عدد طلاب علمي علوم 264697 طالبا وطالبة.