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طريقة عمل كبدة الدجاج بالخضار

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 11:10 ص
طريقة عمل كبدة الدجاج بالخضار
كبدة الدجاج بالخضار
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المقادير:

500 جرام كبدة دجاج
2 حبة فليفلة خضراء
2 حبة جزر مبشور
2 حبة كوسا
2 فص ثوم
1 حبة بصل كبيرة
2 ملعقة كبيرة دبس رمان
3 ملعقة كبيرة زيت نباتي
ملح حسب الذوق
1 ملعقة صغيره فلفل أسود
½ ملعقة صغيره بهارات


طريقة التحضير:

1- اغسلي الكبدة بالماء جيدًا، تصفى وضعيها في وعاء ثم اضيفي البهارات والملح وضعيها جانبا.

2- قطعي الكوسا حلقات، والفليفلة أعواد، والبصل حلقات وافرمي الثوم ناعم.

3- في مقلاة على النار، سخني الزيت واقلي فيه البصل والثوم ثم ضعي الخضروات المقطعة والجزر المبشور وقلبي الخليط ليذبل قليلا.

4- ضعي كبدة الدجاج والبهارات فوق الخضار، غطي المقلاة قليلًا واتركي الخليط على نار متوسطة حتى ينضج.

5- ضعي دبس الرمان والقليل من الماء فوق الخليط واتركيه ليغلي قليلا.

6- ارفعي المقلاة عن النار، اسكبي كبدة الدجاج بالخضار في طبق وقدميها ساخنة.
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