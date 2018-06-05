طريقة عمل كبدة الدجاج بالخضار

المقادير:









طريقة التحضير:



1- اغسلي الكبدة بالماء جيدًا، تصفى وضعيها في وعاء ثم اضيفي البهارات والملح وضعيها جانبا.



2- قطعي الكوسا حلقات، والفليفلة أعواد، والبصل حلقات وافرمي الثوم ناعم.



3- في مقلاة على النار، سخني الزيت واقلي فيه البصل والثوم ثم ضعي الخضروات المقطعة والجزر المبشور وقلبي الخليط ليذبل قليلا.



4- ضعي كبدة الدجاج والبهارات فوق الخضار، غطي المقلاة قليلًا واتركي الخليط على نار متوسطة حتى ينضج.



5- ضعي دبس الرمان والقليل من الماء فوق الخليط واتركيه ليغلي قليلا.



6- ارفعي المقلاة عن النار، اسكبي كبدة الدجاج بالخضار في طبق وقدميها ساخنة.



500 جرام كبدة دجاج2 حبة فليفلة خضراء2 حبة جزر مبشور2 حبة كوسا2 فص ثوم1 حبة بصل كبيرة2 ملعقة كبيرة دبس رمان3 ملعقة كبيرة زيت نباتيملح حسب الذوق1 ملعقة صغيره فلفل أسود½ ملعقة صغيره بهارات