طريقة عمل كبدة الدجاج بالخضار
الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 11:10 ص
المقادير:
500 جرام كبدة دجاج
2 حبة فليفلة خضراء
2 حبة جزر مبشور
2 حبة كوسا
2 فص ثوم
1 حبة بصل كبيرة
2 ملعقة كبيرة دبس رمان
3 ملعقة كبيرة زيت نباتي
ملح حسب الذوق
1 ملعقة صغيره فلفل أسود
½ ملعقة صغيره بهارات
طريقة التحضير:
1- اغسلي الكبدة بالماء جيدًا، تصفى وضعيها في وعاء ثم اضيفي البهارات والملح وضعيها جانبا.
2- قطعي الكوسا حلقات، والفليفلة أعواد، والبصل حلقات وافرمي الثوم ناعم.
3- في مقلاة على النار، سخني الزيت واقلي فيه البصل والثوم ثم ضعي الخضروات المقطعة والجزر المبشور وقلبي الخليط ليذبل قليلا.
4- ضعي كبدة الدجاج والبهارات فوق الخضار، غطي المقلاة قليلًا واتركي الخليط على نار متوسطة حتى ينضج.
5- ضعي دبس الرمان والقليل من الماء فوق الخليط واتركيه ليغلي قليلا.
6- ارفعي المقلاة عن النار، اسكبي كبدة الدجاج بالخضار في طبق وقدميها ساخنة.
500 جرام كبدة دجاج
2 حبة فليفلة خضراء
2 حبة جزر مبشور
2 حبة كوسا
2 فص ثوم
1 حبة بصل كبيرة
2 ملعقة كبيرة دبس رمان
3 ملعقة كبيرة زيت نباتي
ملح حسب الذوق
1 ملعقة صغيره فلفل أسود
½ ملعقة صغيره بهارات
طريقة التحضير:
1- اغسلي الكبدة بالماء جيدًا، تصفى وضعيها في وعاء ثم اضيفي البهارات والملح وضعيها جانبا.
2- قطعي الكوسا حلقات، والفليفلة أعواد، والبصل حلقات وافرمي الثوم ناعم.
3- في مقلاة على النار، سخني الزيت واقلي فيه البصل والثوم ثم ضعي الخضروات المقطعة والجزر المبشور وقلبي الخليط ليذبل قليلا.
4- ضعي كبدة الدجاج والبهارات فوق الخضار، غطي المقلاة قليلًا واتركي الخليط على نار متوسطة حتى ينضج.
5- ضعي دبس الرمان والقليل من الماء فوق الخليط واتركيه ليغلي قليلا.
6- ارفعي المقلاة عن النار، اسكبي كبدة الدجاج بالخضار في طبق وقدميها ساخنة.