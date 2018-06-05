الاتحاد السعودي يكشف أسباب استبعاد نواف العابد من المونديال

استبعاد نواف العابد، لاعب وسط فريق نادي الهلال، من القائمة النهائية للمنتخب السعودي المشارك في كأس العالم، كان هو المفاجأة في تشكيلة المنتخب.

أعلن محمد الشيخ، المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة السعودي، أن استبعاد نواف العابد من القائمة النهائية التي ستشارك في كأس العالم 2018 في روسيا، جاء اضطراريا بسبب الإصابة.

وأكد الشيخ في تصريحات إذاعية بأن عدم ضم العابد لقائمة المنتخب بسبب عدم جاهزيته ولمعاناته من إصابة في العضلة الضامة.

وأشار المتحدث الرسمي للمنتخب بأن جميع اللاعبين الذين تم استبعادهم من القائمة، تقبلوا القرار.

وسيخوض الأخضر السعودي مباراته الودية الأخيرة، مساء يوم الجمعة، ضد المنتخب الألماني، بحسب موقع "goal".

يذكر بأن المنتخب السعودي سيلعب في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات روسيا البلد المضيف، ومصر والأوروغواي، على أن يبدأ أولى لقاءاته في المباراة الافتتاحية للمونديال بمواجهة روسيا، في 14 يونيو.