تعرف على حقيقة محاولات غش طلاب الثانوية العامة في بيلا

نقت الدكتورة بثينة كشك، وكيل زارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ما تردد عن محاولات غش طلاب الثانوية العامة بأحدى لجان مدينة بيلا، قائلة "انا مستغربة انا فى بيلا مع المحافظ، مفيش الكلام ده اللجان هادية ولا يوجد محاولات غش نهائيا".



قالت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ ان غرفة العمليات لم تتلق اى شكاوى من اى لجنة، وانه تم توزيع الاسئلة فى مواعيدها والامور تسير بسهولة ولا وجود للغش.



وتفقد اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، ووكيل وزارة التربية والتعليم، عددًا من الخدمات الأمنية بمحيط لجان الثانوية العامة بمدينة بيلا، للاطمئنان على تامينها، وحرص على مصافحة الاهالى وطمأنتهم على أولادهم لتخفيف حدة الخوف والتوتر.



حيث تفقد المحافظ، لجان مدرسة الشهيد محمد لطفي الثانوية بنين بييلا، والثانوية بنات، وحسن مصطفي الإبتدائية، والمعداوي الإبتدائية، والشهيد فرحات، ومعهد بيلا الثانوي الأزهري، ومعهد فتيات الثانوي الأزهري، وشدد على اليقظة واتخاذ الحذر ومنع دخول السيارات إلى محيط لجان الامتحانات.



