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تعرف علي تشكيلة "مايكل كورس" لربيع وصيف 2018 (صور)

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 11:07 ص
تعرف علي تشكيلة مايكل كورس لربيع وصيف 2018 (صور)
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أطلق مايكل كورس تشكيلتين، واحدة نسائية وأخرى رجالية، لموسم ربيع وصيف 2018، وبدا من تصميم القطع مدى اهتمامه بتوفير شعور الراحة.

واتبع كورس نهجًا مسترخيًا على صعيد الصيحات، حيث مزج العباءات، ثياب الكيمونو والبيجامات مع قصات رجالية كبيرة الحجم.

كما عرض سترات واقية، معاطف واقية من المطر، سراويل، قمصان وشورتات مصنوعة من شيفون شفاف، شاش كتان وقماش حريري.

أما التشكيلة الرجالية فمزجت القصات الحضرية بشعور الراحة في المناطق الاستوائية.

وقدَّم التقليمات المميزة مع طباعات النخل الجريئة، الجواكت المسترخية والقمصان جنبًا إلى جنب مع الصنادل للحصول على الإطلالة الكاجوال.
تعرف علي تشكيلة "مايكل كورس" لربيع وصيف 2018 (صور)
تعرف علي تشكيلة "مايكل كورس" لربيع وصيف 2018 (صور)
تعرف علي تشكيلة "مايكل كورس" لربيع وصيف 2018 (صور)
تعرف علي تشكيلة "مايكل كورس" لربيع وصيف 2018 (صور)
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