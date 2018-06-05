في الأسبوع المروري.. حملات توعية لتقليل الحوادث على الطرق "صور"

نظمت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر، الأسبوع المروري؛ للتوعية بأهمية الالتزام بالسرعة المحددة وعدم التخطي الخاطئ للحد من الحوادث، تحت مسمى الالتزام بالسرعات المقررة قانونًا وعدم التخطي الخاطئ للحفاظ على حياتك وحياة الآخرين.



وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، بتكثيف الحملات المرورية على الطرق السريعة للحد من الحوادث، تحت إشراف اللواء علاء الدجوي، مساعد الوزير للشرطة المتخصصة، بشن حملات توعية مرورية على قائدي السيارات.