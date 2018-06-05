مسلسل جزائري رمضاني نسخة طبق الأصل من "Game of Thrones"

يؤكد مشاهدو المسلسل الجزائري أسطورة الممالك أنه "نسخة طبق الأصل من مسلسل Game of Thrones أو صراع العروش".





وردت بطلته الممثلة الجزائرية ريم غزالي التي تؤدي دور "الملكة هيدورة" على هذه الانتقادات قائلةً إن "كل مخرج يقتبس من أعمال كبيرة"، وأكدت أن الموسيقى خاصة بالمسلسل تحت توقيع المايسترو "أمين قلصي".





و"اعترفت" غزالي بأن هناك تشابها بين المسلسلين، بحيث أن في "بوقرون"، تم استخدام "أفعى" بدلاً من "التنين" على سبيل المثال، ولكن لم يتم سرقة الأفكار.





وقالت خلال استضافتها في برنامج "تفاعلكم" مع سارة دندراوي على شاشة "العربية" إنها فخورة بالمسلسل كونه أول مسلسل جزائري يعرض على قناة "إم بي سي 4" لأنها وسّعت لهذه الدراما دائرة المشاهدة، مشيرةً إلى أن فريق العمل كان بأكمله من المغرب العربي.





وأوضحت أيضاً أن اسم "هيدورة" يرمز إلى "صوف الخروف" وأن في مملكتها، كل أسماء الأشخاص هي أجزاء من الخروف، باللهجة الجزائرية.





وعن الانتقادات الأخرى التي طالت المسلسل بسبب مدة الحلقة القصيرة، والتمثيل والسيناريو، قالت إن "كل عمل كبير معرض للانتقاد"، وإن مجال النقد دائماً مفتوح، مشيرةً إلى أن هناك غيرة من الوسط الفني حيث أنها تلقت "محادثات عبر فيسبوك" من أشخاص تعرفهم يهددون بإفشال المسلسل.





وأكدت أن التعليقات اختلفت بعد عرض الحلقة الخامسة من العمل، لافتةً إلى أنها تركز على التعليقات الإيجابية دائماً، كما أشارت إلى أن طريقتها بالدفاع في البداية كانت "دفشة" بسبب حبها وغيرتها على كل عمل جزائري.





يذكر أن مسلسل "بوقرون" الخيالي الكوميدي يدور حول حادثة عكسية بسبب العبقري "مسعود" الذي استخدم آلة الزمن للانتقال إلى المستقبل، ليتفاجأ بالرجوع إلى الماضي.