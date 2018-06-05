ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

العراق: مسعود بارزاني يرفض مقترحًا بتوليه رئاسة البلاد

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 11:04 ص
العراق: مسعود بارزاني يرفض مقترحًا بتوليه رئاسة البلاد
مسعود بارزاني
طباعة
وكالات
 

نقلت صحيفة "الحياة" اللندنية، اليوم الثلاثاء، عن قياديين في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق السابق، أن بارزاني رفض اقتراحاً بتوليه رئاسة العراق.

 

وقال القياديون إن "بارزاني رفض اقتراحاً بتوليه منصب رئيس الجمهورية، قدمه أعضاء القيادة في اجتماعهم أخيراً".

 

وعزا موقفه إلى أنه "يبحث عن حقوق ومكتسبات الأكراد وليس عن المناصب".

 

ونقلت الصحيفة عن عضو وفد الحزب المفاوض شوان طه، أن مفاوضات تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة يشوبها "غموض" وتفتقر إلى "الجرأة".

 

وأجرى بارزاني في أربيل في الأيام القليلة الماضية سلسلة لقاءات مع قادة اللوائح السنية الفائزة في الانتخابات الاتحادية ودبلوماسيين غربيين، ضمن المساعي الجارية لرسم ملامح الكتلة النيابية الأكبر التي ستكلف بتشكيل الحكومة.

 

وقال طه للصحيفة: "تبادلنا وجهات النظر والمواقف بما فيها شروط المشاركة مع الأطراف كافة، وأبلغنا الجميع بأن أولويتنا هي مشروع الحكومة، مشكلتنا ليست مع أشخاص".

 

وشدد على "ضرورة أن يقدم كل طرف الخطوط العريضة لآلية تنفيذ ما وعد به، لئلا نكرر الأخطاء ذاتها".

 

وقال: "ما زالت هناك حالة من الضبابية وعدم الوضوح لدى الكتل الفائزة الكبرى، ولا توجد ورقة عمل محددة تسمح لنا بتحديد الطرف الأقرب إلينا".

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
روسيا - أساسي
-
x
18:00
-
تركيا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/5/2018 11:40:01 AM