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1090 طن أسمنت صادرات ميناء دمياط

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 11:03 ص
1090 طن أسمنت صادرات ميناء دمياط
ميناء دمياط - أرشيفية
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كرستينا عياد
 
قال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية، سفينتي حاويات و5 سفن بضائع عامة، بينما غادرته سفينتا حاويات وسفينتا بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 25 سفينة، بالإضافة إلى 9 سفن بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول. 

وأضاف أنه غادر الميناء قطار محمل بـ 1348 طن قمح، في حين غادرت 231 سيارة نقل محملة بـ 12342 طن قمح، وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 136077 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 8259 طنا.

وتابع أن حركة الصادر من الميناء شملت 4011 طن يوريا و1090 طن أسمنت و2032 طن ملح .
المزيد عن: رصيد صومعة الحبوب حركة الصادر 24 ساعة الماضية
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