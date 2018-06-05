1090 طن أسمنت صادرات ميناء دمياط

قال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية، سفينتي حاويات و5 سفن بضائع عامة، بينما غادرته سفينتا حاويات وسفينتا بضائع عامة، و بذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 25 سفينة، بالإضافة إلى 9 سفن بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.





وأضاف أنه غادر الميناء قطار محمل بـ 1348 طن قمح، في حين غادرت 231 سيارة نقل محملة بـ 12342 طن قمح، وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 136077 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 8259 طنا.



