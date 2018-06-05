سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 5-6-2018 في محافظة المنيا

شهدت أسعار صرف العملات العربية استقرارها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في بنوك محافظة المنيا، حيث سجل البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الريال السعودي، 4.75 جنيه للشراء، و4.77 جنيه للبيع.



وبلغ سعر الدينار الكويتي 58.75 جنيه للشراء، و59.43 جنيه للبيع، فيما سجَّل سعر الدرهم الإماراتي 4.86 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع، طبقًا لمتوسط اسعار البنك المركزي.

