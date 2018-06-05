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"التعليم": ضبط 4 حالات غش خلال امتحان الاقتصاد بـ"الثانوية العامة"

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 10:59 ص
التعليم: ضبط 4 حالات غش خلال امتحان الاقتصاد بـالثانوية العامة
رضا حجازي
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ريم محمود
 
قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه تم ضبط 4 حالات غش ومحاولات خلال امتحان مادة الاقتصاد لطلاب الثانوية العامة، حتى الآن.

وأكد في تصريحات اليوم، أن فريق الغش الإلكتروني، تمكن من ضبط 4 حالات منهم 3 حالات في سوهاج، وحالة في إحدى لجان محافظة دمياط.

وشدد على أن فريق الغش تمكن من ضبط الطالب المسئول عن تصوير أجزاء من امتحان الاقتصاد في وقت أقل من دقيقتين رغم أن الطالب أخفى رقم الكود الخاص بكراسة الامتحان "البوكليت".
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