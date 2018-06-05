"التعليم": ضبط 4 حالات غش خلال امتحان الاقتصاد بـ"الثانوية العامة"

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه تم ضبط 4 حالات غش ومحاولات خلال امتحان مادة الاقتصاد لطلاب الثانوية العامة، حتى الآن.





وأكد في تصريحات اليوم، أن فريق الغش الإلكتروني، تمكن من ضبط 4 حالات منهم 3 حالات في سوهاج، وحالة في إحدى لجان محافظة دمياط.



