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إصابة مواطنين اثنين في المنوفية خلال مشاجرة بالأسلحة النارية

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 11:00 ص
إصابة مواطنين اثنين في المنوفية خلال مشاجرة بالأسلحة النارية
صورة أرشيفية
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أحمد الباهى
 
استقبلت مستشفى أشمون العام كلًا من (ر.ع.ش - سن 30) عامل، مصابًا (رش خرطوش بالجهة اليمني من الصدر - اشتباه نزيف داخلي)، حالته العامة سيئة، وشقيقه (عيد –سن 32) عامل، مصابًا (كدمة وجرح قطعي بالجبهة)، ومقيمان دائرة المركز، وتم تحويل الأول إلي مستشفى شبين الكوم الجامعي.

وبالانتقال والفحص وسؤال الثاني، اتهم كلًا من (أ.ع.ي.ع)، نجل عمه (م.ع.ي.ع - سن 55)، فلاح، ومقيمان بذات الناحية، بإحداث إصابتهما من سلاح ناري "فرد خرطوش"، لخلافات بسبب الجيرة.

وتمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط الرابع وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم {فرد خرطوش}، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.
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