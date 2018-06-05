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نصائح للعناية بشعر العروس في الصيف

الثلاثاء 05/يونيو/2018 - 10:58 ص
نصائح للعناية بشعر العروس في الصيف
أرشيفية
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يتعرض الشعر خلال فصل الصيف للعديد من الأضرار نتيجة لتعرضه لأشعة الشمس والحرارة الشديدة، وإذا وافق ليلة زفافك فصل الصيف فهناك عدة نصائح يفضل اتباعها للحفاظ علي شعرك قويا ناعما في ليلة العمر.

استخدمي الأمصال والزيوت المعززة بالفلاتر الشمسية التي تحمي الشعر وفروة الرأس ضد أشعة الشمس UVA وUVB.

اختاري التركيبات الخفيفة المعززة بمكونات مرطبة مثل زبدة الشيا والزيوت الطبيعية والمستخلصات النباتية.

عند السباحة، استخدمي المستحضرات التي تحتوي على مكونات مضادة للماء لحماية الخصلات من آثار الشمس والملح والكلور أيضًا.

أكثري من استعمال الأقنعة المركزة في فصل الصيف لتغذية شعرك وترطيبه من الأعماق. اختاري الأنواع المزودة بالبروتينات والأحماض الأمينية.

جربي هذه الوصفة المنزلية لحماية شعرك أثناء الرحلات والجلوس تحت الشمس على شاطئ البحر: اخلطي كمية وفيرة من واقي الشمس SPF 30 مع بلسم الشعر ثم ضعي المزيج على شعرك من الجذور حتى الأطراف لمنع الجفاف والتلف.
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